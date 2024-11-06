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        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:37
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        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte ekim ayında narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslerde düzenlene 23 operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda farklı türde bir miktar uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirildi.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 9'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Diğer şüpheliler ise haklarında işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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