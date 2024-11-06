Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da bazı aile hekimleri 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı

        Burdur ve ilçelerinde bazı aile hekimleri, 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da bazı aile hekimleri 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur ve ilçelerinde bazı aile hekimleri, 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı.

        Genel Sağlık İş Sendikası üyeleri hekimler, Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" tepki amacıyla, Karamanlı Devlet Hastanesi önünde toplandı.

        Sendika Temsilcisi Hüseyin Bal, grup adına yaptığı açıklamada, yönetmeliğin sağlık sisteminde yaşanan sorunlara çözüm olmayacağını söyledi.

        Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu hekimlik uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bal, "Bu yönetmelik halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana yaşanan sorunları daha da derinleştirecektir." dedi.

        Bal, yönetmeliğin geri çekilmesi talebinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"

        Benzer Haberler

        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden biri tutuklan...
        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden biri tutuklan...
        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
        Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
        Burdur'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
        Burdur'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
        Burdur'da cinayet işlenen mekan kapatıldı, silah gömülü bulundu
        Burdur'da cinayet işlenen mekan kapatıldı, silah gömülü bulundu
        Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada (3)
        Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada (3)