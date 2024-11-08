Burdur'da tır ile üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 32 HV 864 plakalı otomobil ile 07 AGN 307 plakalı beton taşıma tırı çarpıştı.

Burdur'un Bucak ilçesinde beton taşıma tırı ile üç otomobilin karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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