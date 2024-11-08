Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Rıza E. (24) idaresindeki 07 RG 888 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu TOKİ kavşağında Hüseyin İ'nin (35) kullandığı 15 PA 128 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Timur S. (40), Timur F. (36) ve Ahmet F. (46) Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı
        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı
        Burdur'da tır ile üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yarala...
        Burdur'da tır ile üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yarala...
        Burdur'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Burdur'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Burdur'da yaralı boz şahini jandarma ekipleri kurtardı
        Burdur'da yaralı boz şahini jandarma ekipleri kurtardı
        Dünyadaki salyangoz üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de
        Dünyadaki salyangoz üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de