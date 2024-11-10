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        GÜNCELLEME - Burdur'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:02 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:02
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        GÜNCELLEME - Burdur'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Taha C. (19) idaresindeki 34 FGU 221 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınında U dönüşü yaparken, İbrahim Ü. (37) yönetimindeki 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, o sırada sağ şeritte ilerleyen Ali Rıza Y'nin (51) kullandığı 15 AAR 961 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobillerin şarampole savrulduğu, hafif ticari aracın devrildiği kazada sağlık ekibi, 34 FGU 221 plakalı otomobilde bulunan Umutcan A'nın (26) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücüler Taha C. ve İbrahim Ü. ile araçlardaki Osman K. (27), Kerem D. (18), Yılmaz Ü. (64), Havali Ü. (65), Nilüfer Ü. (43) Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan durumları ağır olan Kerem﻿ D, Nilüfer Ü. ve Havali Ü. çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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