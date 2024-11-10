GÜNCELLEME - Burdur'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yaralılardan durumları ağır olan Kerem﻿ D, Nilüfer Ü. ve Havali Ü. çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Taha C. ve İbrahim Ü. ile araçlardaki Osman K. (27), Kerem D. (18), Yılmaz Ü. (64), Havali Ü. (65), Nilüfer Ü. (43) Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

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