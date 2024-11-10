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        Burdur'da yangın söndürme havuzuna düşen traktörün sürücüsü öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde kullandığı traktörle yangın söndürme havuzuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 23:46 Güncelleme: 10.11.2024 - 23:52
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        Burdur'da yangın söndürme havuzuna düşen traktörün sürücüsü öldü
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        Burdur'un Bucak ilçesinde kullandığı traktörle yangın söndürme havuzuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Belören köyünde tarlasında çalışan Mehmet Koçak, kullandığı traktörle tarlanın yanındaki yangın söndürme havuzuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, havuzdan çıkarılan Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Koçak'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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