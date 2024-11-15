Burdur Valisi Bilgihan'dan Kemer ilçesine ziyaret

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Kemer ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlık önünde çiçeklerle karşılanan Bilgihan, Kaymakam İbrahim Cesur'dan bilgi aldı. Bilgihan, kaymakamlık toplantı kurumların amirleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçedeki talepleri dinledi.

Daha sonra Kemer-Karamanlı Yerel Eylem Gurubu Derneğini giden Bilgihan, buradan Kemer Asarcık Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini ziyaret etti. Burada Kooperatif Başkanı Fatma Hayta ve üyelerden kadınların ürettiği ürünler hakkında bilgi alan Bilgihan, ardından Kemer İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Kemer Sağlık Ocağı ziyarete bulundu.