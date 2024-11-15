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        Burdur Valisi Bilgihan'dan Kemer ilçesine ziyaret

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Kemer ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:34
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        Burdur Valisi Bilgihan'dan Kemer ilçesine ziyaret
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        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Kemer ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaymakamlık önünde çiçeklerle karşılanan Bilgihan, Kaymakam İbrahim Cesur'dan bilgi aldı. Bilgihan, kaymakamlık toplantı kurumların amirleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçedeki talepleri dinledi.

        Daha sonra Kemer-Karamanlı Yerel Eylem Gurubu Derneğini giden Bilgihan, buradan Kemer Asarcık Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini ziyaret etti. Burada Kooperatif Başkanı Fatma Hayta ve üyelerden kadınların ürettiği ürünler hakkında bilgi alan Bilgihan, ardından Kemer İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Kemer Sağlık Ocağı ziyarete bulundu.

        Bilgihan, kapalı pazar yerinde çiftçiler eot tipi yem bitkisi tohumu dağıtımı etkinliğine de katılarak Saray Mahallesi'nde oturan Kıbrıs Gazisi Suat Özdöl'ü ziyaret ederek gazi ve ailesiyle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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