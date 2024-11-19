Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Bucak ilçesinde şüphelenilen üç aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 1300 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.