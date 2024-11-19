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        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:25
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        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Bucak ilçesinde şüphelenilen üç aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramalarda, 1300 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

        Araçlardaki E.M, N.D, F.B, A.A.Ç, H.A, H.İ.Y. ve Ş.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, F.B. ve A.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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