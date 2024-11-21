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        Burdur'da bir kişinin yatağında yanmış halde cesedi bulundu

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir kişi yatağında yanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:42
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        Burdur'da bir kişinin yatağında yanmış halde cesedi bulundu
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir kişi yatağında yanmış halde ölü bulundu.

        Hasan Dirmilli, Elmalıyurt köyünde yaşayan babası Özcan Dirmilli'den (52) haber alamayınca evine geldi.

        Dirmilli, sobanın yanında yer yatağında yatan babasını kısmen yanmış halde buldu.

        Yataktaki yangını söndüren Dirmilli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özcan Dirmilli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Dirmilli'nin cesedi, otopsi için Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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