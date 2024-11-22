Burdur'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobilde yolcu olarak bulunan Damla U. (32) ile 7 yaşındaki Deniz U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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