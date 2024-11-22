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        Burdur'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Burdur'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:07
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        Burdur'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Burdur'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Mehmet A. (28) idaresinde 15 NB 357 plakalı otomobil ile Bayram Y. (75) idaresindeki 32 DB 314 plakalı hafif ticari araç sanayi kavşağında çarpıştı.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan Damla U. (32) ile 7 yaşındaki Deniz U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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