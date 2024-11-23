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        Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya ve Çekya'yı yendi

        Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisinde Türkiye, üçüncü maçında Litvanya'yı, dördüncü maçında da Çekya'yı mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:41
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        Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya ve Çekya'yı yendi
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        Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisinde Türkiye, üçüncü maçında Litvanya'yı, dördüncü maçında da Çekya'yı mağlup etti.

        Milliler, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan Litvanya ve Çekya maçlarını aynı skorla 3-0 kazandı.

        Organizasyonda 4'te 4 yapan ay-yıldızlılar, dün de Gürcistan'ı 3-0, Hollanda'yı ise 3-1 yendi.

        Milli Takımı, organizasyonda yarın Büyük Britanya ve Fransa ile karşılaşacak.

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