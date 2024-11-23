Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya ve Çekya'yı yendi

Milli Takımı, organizasyonda yarın Büyük Britanya ve Fransa ile karşılaşacak.

Organizasyonda 4'te 4 yapan ay-yıldızlılar, dün de Gürcistan'ı 3-0, Hollanda'yı ise 3-1 yendi.

Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisinde Türkiye, üçüncü maçında Litvanya'yı, dördüncü maçında da Çekya'yı mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.