Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü

        Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 06:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 06:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu.

        Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otoparkında park halindeki otobüslerin birinde yangın çıktı.

        Hızla diğer otobüslere de yayılan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

        Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, ihbarın ardından 3 itfaiye aracı ve 11 personelin olay yerine geldiğini söyledi.

        Birbirine bitişik şekilde park halindeki otobüslerde başlayan yangında 5 otobüsün tamamen yandığını belirten Ballak, "Yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekibimiz yangının çıkış nedeniyle ilgili gerekli incelemeyi yapacak. Araç sahiplerine geçmiş olsun diliyorum. " diye konuştu.

        Araç sahiplerinden Erkan Gedik de olay yerine geldiğinde otobüsünün yandığını gördüğünü, ekiplerin yangının nedenini araştırdığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde...
        Bakan Göktaş: Güçlü Türkiye inşa ediyoruz
        Bakan Göktaş: Güçlü Türkiye inşa ediyoruz
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde kon...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde kon...
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'na bırakılan yaban keçilerinin popülasyonu a...
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'na bırakılan yaban keçilerinin popülasyonu a...
        Selçuk Bayraktar: Yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz (2)
        Selçuk Bayraktar: Yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz (2)