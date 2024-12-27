Burdur'da toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karasenir Mahallesi Gönen Sokak'taki bir apartmanın kanalizasyon çalışması sırasında işçi Hasan Y'nin vücudunun bir kısmı kayan toprağın altında kaldı.

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