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        Burdur'da toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

        Burdur'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:49
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        Burdur'da toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı
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        Burdur'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karasenir Mahallesi Gönen Sokak'taki bir apartmanın kanalizasyon çalışması sırasında işçi Hasan Y'nin vücudunun bir kısmı kayan toprağın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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