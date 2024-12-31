Burdur'da 383 litre kaçak içki ele geçirildi
Burdur'da düzenlenen operasyonda 383 litre kaçak içki yakalandı.
Burdur'da düzenlenen operasyonda 383 litre kaçak içki yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yıl başı tedbirleri kapsamında kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.
Kentte belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 250 litre el yapımı şarap, 53 litre el yapımı rakı, 30 litre el yapımı viski, 50 litre etil/metil alkol, 9 alkollü içki aroması, 28 boş şişe,100 şişe kapağı ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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