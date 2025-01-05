Burdur'da öğretmenevi bahçesindeki kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu

Eski Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği değerlendirilen alanda, Burdur Müzesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ekiplerince inceleme yapılacak.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi'nin bahçesinde çevre düzenlemesi ve kanalizasyon çalışması için kazı yapıldı.

Burdur'da öğretmenevi bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi ve kanalizasyon kazısında insan kemikleri çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.