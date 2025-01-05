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        Burdur'da öğretmenevi bahçesindeki kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu

        Burdur'da öğretmenevi bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi ve kanalizasyon kazısında insan kemikleri çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:36
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        Burdur'da öğretmenevi bahçesindeki kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu
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        Burdur'da öğretmenevi bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi ve kanalizasyon kazısında insan kemikleri çıktı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi'nin bahçesinde çevre düzenlemesi ve kanalizasyon çalışması için kazı yapıldı.

        Kanal açan işçilerin, kemik ve kafatası bulması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

        Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada birden fazla insan kemiğine ulaştı.

        Eski Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği değerlendirilen alanda, Burdur Müzesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ekiplerince inceleme yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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