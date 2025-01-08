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        Burdur'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:22
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        Burdur'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yeşilova Belediyesi itfaiye ekibinin yaptığı müdahaleyle yangın söndürüldü.

        Evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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