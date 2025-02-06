6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Burdur MEB AKUB ekibi, yaşadıklarını hafızalarından silemiyor

HALE PAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgede görev alan Burdur MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi) ekibi, afette yaralarını sardıkları canları unutamıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından 200 gönüllü öğretmenle görev yapan Burdur MEB AKUB ekibinden Mehmet Akboğa ve Abdullah Kayaoğlu, afet bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Ekibin lideri Akboğa, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te deprem haberini alır almaz ekibiyle yola çıktıklarını söyledi.

Gaziantep sınırlarına geldiklerinde yolda büyük çatlaklarla karşılaştıklarını belirten Akboğa, "İslahiye'de altı katlı binanın bir kata indiğini gördük. Binanın aralarında hiç kolon, kiriş, hiçbir şey görünmüyordu. Toz yığını gibi çökmüştü." dedi.

- "Onların mutlu yüzünü görmek bizi çok duygulandırmıştı"

Depremin dördüncü gününde gece sahada gezerken yaşlı çifte rastladığını anımsatan Akboğa, "Gece saat 2 civarıydı, muşambadan bir korunak yapılmıştı. İçinde yaşayan teyze ve amcaya rastladım. Aracımızdan indik, yanlarına gittiğimizde titriyorlardı. Doğru düzgün kalacakları ortam yoktu. Bir poşetin altına girmişler, birbirlerine sarılmışlardı. Hemen aracımızdan bir çadır indirip onlara güzel kalacak bir yer oluşturduk. İçine uyku tulumlarını, soba ve yakacaklarını koyduk. Onların mutlu yüzünü görmek bizi çok duygulandırmıştı." diye konuştu.

Akboğa, deprem bölgesinde 40 gün kaldığını, lojistikten arama kurtarmaya, psikososyal destekten çocukların eğitimlerine kadar birçok alanda hizmet verdiklerini belirterek, "Dünyada eşi benzeri yoktu bu depremin. Biz bu depremde anında birlik ve beraberliğimizi göstererek, canıgönülden mücadele ederek o bölgeye yardımlarımızı ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

- "Işıkla buluşunca sanki dünyalar onun oldu"

Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Abdullah Kayaoğlu da MEB AKUB'un 2021'de ülkedeki doğal afetlere ve olağan dışı durumlara müdahale etmek için kurulduğunu, gönüllü öğretmenlerden ve personelden oluştuğunu söyledi.