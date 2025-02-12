Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tarlada yakalanan ve çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Kışla uygulama noktasında lastikleri patlayan otomobilden inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti.

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