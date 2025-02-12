Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı

        Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı
        ABONE OL

        Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü A.Y. (29), 15 NR 403 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sırasında Akkanat Sokak'ta, Fevzi Paşa ile Rıza Doğru caddelerinde park halindeki 4 araca çarpan otomobil, Antalya-Isparta kara yolundan çıktı.

        Kışla uygulama noktasında lastikleri patlayan otomobilden inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tarlada yakalanan ve çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Olaylı maçın VAR kayıtlarının ham hali açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtlarının ham hali açıklandı!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ağabeyini öldüren sanık: Kendimi vurmak istiyordum
        Ağabeyini öldüren sanık: Kendimi vurmak istiyordum
        Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 41'i doğru çık...
        Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 41'i doğru çık...
        Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        Burdur'da muhtarlara "Köy Üniversitesi" projesi tanıtıldı
        Burdur'da muhtarlara "Köy Üniversitesi" projesi tanıtıldı
        Dededen toruna sönmeyen fırın ateşi
        Dededen toruna sönmeyen fırın ateşi