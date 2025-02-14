Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Burdur Valiliğini ziyaret etti

Ziyarette, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı ile MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün ve diğer yetkililer yer aldı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Ersoy, Vali Bilgihan ile bir süre görüştü.

Bakan Ersoy, Burdur Valiliğini ziyaretinde, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

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