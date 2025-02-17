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        Burdur'da belediyelerin arama kurtarma ekipleri AFAD'dan aldıkları eğitimle profesyonelleşiyor

        HALE PAK - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Burdur'daki belediyelerin arama kurtarma ekiplerine depreme yönelik profesyonel eğitimler veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:44
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        Burdur'da belediyelerin arama kurtarma ekipleri AFAD'dan aldıkları eğitimle profesyonelleşiyor
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        HALE PAK - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Burdur'daki belediyelerin arama kurtarma ekiplerine depreme yönelik profesyonel eğitimler veriliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından birinci derece deprem riski taşıyan kentteki 14 belediyeden profesyonel arama kurtarma ekipleri kurmaları istendi.

        Belediyelerin oluşturduğu ekiplere AFAD İl Müdürlüğünce enkazda zorlu uygulamalı eğitim veriliyor.

        Bucak, Kemer, Altınyayla, Tefenni, Karamanlı, Çavdır, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinin ve Söğüt Belde Belediyesi ekiplerinin eğitimleri tamamlandı, 5 belediyenin ekibi de eğitim alacak.

        - "Belediyeler gücümüze güç katıyor"

        AFAD Burdur Eğitim Şube Müdürü Ali Gökhan Toklu, AA muhabirine, bugüne kadar 217 kişiye depremde arama kurtarma eğitimi verdiklerini söyledi.

        Afet durumunda belediyelerle işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Toklu, "Belediyeler, bizim gücümüze güç katıyor." dedi.

        Toklu, arama kurtarmanın çok bileşenli, yoğun emek isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, AFAD İl Müdürlüğünde gerçek enkaz sahası oluşturduklarını ve eğitimleri burada verdiklerini kaydetti.

        Enkazda tabla betonlarının kırılması, "temiz giriş", "kirli giriş", yaralıyı sedyeyle alma gibi çeşitli konularda ekipleri yetiştirdiklerini dile getiren Toklu, şöyle konuştu:

        "Büyük felaketten sonra ilimiz genelinde müdahale kapasitesini artırmak için Sayın Valimizin talimatlarıyla arama kurtarma konusunda tecrübeli vatandaşlarımızı ve kamu personelimizi yetiştirmeye başladık. İl merkezimiz, ilçelerimiz ve belde belediyelerimizde bu konuda görüşmeler yapıldı, sonrasında belediyelerce oluşturulan ekipler, burada peyderpey bir program dahilinde eğitimler aldı. Belde belediyelerine kadar eğitim verip ilimiz için iyi bir müdahale gücü ve kapasitesi oluşturmak istiyoruz. Toplamda 14 belediyemiz var, şu ana kadar 9 belediyenin eğitimleri tamamlandı."

        AFAD gönüllüsü olmak için yoğun talep gösterildiğine dikkati çeken Toklu, "AFAD gönüllerimiz ise ilk önce AFAD Başkanlığımızın internet sitesinde on-line eğitimi tamamlıyor. Daha sonra onlara saha eğitimlerine çağırıyoruz. 4-5 günlük saha eğitiminden sonra destek AFAD gönüllüsü oluyorlar. Onları da hep yanımızda istiyoruz." diye konuştu.

        - Enkazdan canlı ve yaralı çıkarmayı öğreniyorlar

        Enkazda arama kurtarma eğitmeni Serkan Salim de belediye ekiplerinin enkazda arama ve kurtarma konularında profesyonel olmalarını sağladıklarını anlatarak, şunları ifade etti:

        "Öncelikle ihbar alındıktan sonra sahaya girdiklerindeki hareket tarzları, binadaki ASR seviyeleri, bina içindeki riskleri belirleme, bina içine gireceklerinde kendilerini güvene alma, tahkimat kurma, üstten, yandan temiz çalışma, üstten kirli giriş ve temiz giriş, alttan kirli çalışma gibi tekniklerin hepsini tek tek 40 saatte öğretiyoruz. Soğuk havada bile taviz vermeden eğitimlerini tamamlıyoruz."

        Eğitim alan Gölhisar Belediyesinden Savaş Kağan da depremlerden sonra arama kurtarma çalışmalarında görev almak için AFAD tarafından zorlu eğitimlerden geçirildiklerini, enkazdan canlı ve yaralı çıkarmayı öğrendiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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