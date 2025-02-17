Burdur'da doğaseverler Karacören Barajı'nda manzaranın keyfini çıkardı

Karacören Köyü'nde buluşan yaklaşık 50 kişilik grup, baraj ve Aksu Çayı etrafında yürüyüş yaptı.

Burdur Doğa Sporları Kulübü de Karacören Barajı ve çevresinde yürüyüş düzenledi.

Şehirden uzak, dinlendirici manzarasıyla Karacaören Barajı ve çevresindeki orman alanı doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kuş sesleri eşliğinde izlenen manzarası, sessizliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle öne çıkan baraj gölü, kışın da doğada yürüyüşçülerinin rotasında yer alıyor.

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverleri ağırlıyor.

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