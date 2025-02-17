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        Burdur'da doğaseverler Karacören Barajı'nda manzaranın keyfini çıkardı

        Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:58
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        Burdur'da doğaseverler Karacören Barajı'nda manzaranın keyfini çıkardı
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        Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverleri ağırlıyor.

        Şehirden uzak, dinlendirici manzarasıyla Karacaören Barajı ve çevresindeki orman alanı doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kuş sesleri eşliğinde izlenen manzarası, sessizliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle öne çıkan baraj gölü, kışın da doğada yürüyüşçülerinin rotasında yer alıyor.

        Burdur Doğa Sporları Kulübü de Karacören Barajı ve çevresinde yürüyüş düzenledi.

        Karacören Köyü'nde buluşan yaklaşık 50 kişilik grup, baraj ve Aksu Çayı etrafında yürüyüş yaptı.

        Yürüyüş sırasında temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkaran doğaseverler, yöresel müziklerle eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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