Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Cengiz Çetiner idaresindeki 07 ABH 456 plakalı otomobil, Bucak-Ağlasun kara yolu Ağlasun Orman Deposu mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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