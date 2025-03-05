Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölyesi'nde yapılan eserler sergilendi

Atölyede danışanlar tarafından yapılan el sanatları ve resimler, Baki Bey Konağı'nda sergilendi.

Merkez tarafından internet, alkol, tütün, kumar ve madde bağımlılığına yönelik vatandaşlara destek sağlanıyor.

Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde danışanların atölyede tasarladıkları el sanatları ve resimler için sergi açıldı.

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