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        Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölyesi'nde yapılan eserler sergilendi

        Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde danışanların atölyede tasarladıkları el sanatları ve resimler için sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:05
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        Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölyesi'nde yapılan eserler sergilendi
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        Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde danışanların atölyede tasarladıkları el sanatları ve resimler için sergi açıldı.

        Merkez tarafından internet, alkol, tütün, kumar ve madde bağımlılığına yönelik vatandaşlara destek sağlanıyor.

        Merkezin atölyesinde ise bağımlılıktan kurtulan danışanların hayata kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Atölyede danışanlar tarafından yapılan el sanatları ve resimler, Baki Bey Konağı'nda sergilendi.

        Yeşilay görevlileri bağımlılık hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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