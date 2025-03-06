Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur gelişinin 95. yıl dönümü kentte yürüyüş ve törenle kutlandı.

Burdur'da Valilikçe düzenlenen tören "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile başladı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Atatürk'ün kente geldiğinde karşılandığı yer olan Çatalpınar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, Atatürk’ün Burdur’a gelişinin yalnızca bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda eğitim, tarım, sanayi, sosyal yaşam ve birçok alanda ilerlemenin teşvik edildiği bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu tarihin, aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakılan bir gün olduğunu vurgulayan Bilgihan, "Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda yürümek, onun ilke ve inkılaplarını yaşatmak ve şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak, daha çok çalışmaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Burdur Spor Lisesi öğrencileri taşıdıkları Türk bayrağını, Vali Tülay Baydar Bilgihan'a teslim etti.

Jandarma Bando Komutanlığı Orkestrası'nın konseriyle kutlama sona erdi.