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        Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:08
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        Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
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        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'nde dün başlayan şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Sorumlu Asbaşkanı Furkan Göltaş, kuraşın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Sporun geçmiş dönemlerde düğün ve festivallerde yapıldığına dikkati çeken Göltaş, kuraşın dünyada 58 ülkede yapıldığı bilgisini verdi.

        Kuraşın Türkiye'de her geçen gün gelişen bir spor olduğuna işaret eden Göltaş, bu yıl büyükler kategorisinde Avrupa dünya ve İslam oyunlarında milli sporcularının mücadele edeceğini kaydetti.

        Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 160 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma seçilecek.

        Şampiyona, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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