Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Mahallenin "Ayşe ablası" 18 yıldır davuluyla sokaklarda

        YUSUF YAMAN / HALE PAK - Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy'de yaşayan 53 yaşındaki Ayşe Alkan, çocukluk hayali olan ramazan davulculuğunu 18 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahallenin "Ayşe ablası" 18 yıldır davuluyla sokaklarda
        ABONE OL

        YUSUF YAMAN / HALE PAK - Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy'de yaşayan 53 yaşındaki Ayşe Alkan, çocukluk hayali olan ramazan davulculuğunu 18 yıldır sürdürüyor.

        Ramazan ayında binlerce davulcu, girdikleri sınavı kazanarak ya da belediye ve muhtarlıkların doğrudan verdiği izinle sahurda sokaklara çıkarak yüzlerce yıllık geleneği devam ettiriyor.

        Maniler söyleyip davul çalarak ramazana ayrı renk katan davulcuların, ay içinde belirli aralıklarla topladıkları paralar tek gelirleri oluyor.

        Sahur vakti yollara düşen 3 çocuk annesi Ayşe Alkan da ramazan süresince her gece Kuzköy sokaklarında dolaşarak köylüleri sahura kaldırıyor.

        Alkan, AA muhabirine, çocukluk yıllarında babasının ramazan davulcularına bahşiş vermesinden etkilenerek bu işe başladığını söyledi.

        Çocukken ramazan ayı geldiğinde oruç tutmaya çok hevesli olduğunu anlatan Alkan, "Biz 7 kardeştik, ailem çobanlık yapardı. Çocukluğumuzda oruç tutmayı çok severdik. Sahurda davulcular gelince annem, babam oruç tutmak için kalkardı ve biz de kalkar oruç tutardık. Davulcu gelince babam bahşiş atardı, ben de 'Keşke erkek olsaydım, ben de davulcu olsaydım.' derdim." ifadelerini kullandı.

        - "Kadınlar istediği her şeyi başarabilir"

        Ramazanda davul çalmaya ilk olarak 2005'te eşinin başladığını belirten Alkan, 2 yıl sonra eşi çalışmak için şehir dışına gidince, çocukluk hayalini gerçekleştirme fırsatını yakaladığını kaydetti.

        Alkan, kadınların istediği her şeyi başarabileceğini dile getirerek, "Eşim Antalya'ya çalışmaya gitti. 'Davulu kim çalacak?' diye düşündük. Oğluma, 'Bunu beraber çalalım.' dedim. Oğlum bir mahallede, ben diğer mahallede çalıyordum. Kızım da küçüktü ilk başladığımda, onu da yanıma alıyordum. O zamanlar durumumuz kötüydü, bahşiş veren çok oldu. Köy halkı beni hiçbir zaman boş çevirmedi." diye konuştu.

        Eskiden köylerinin nüfusunun daha kalabalık olduğuna değinen Alkan, işini severek yaptığını, en büyük hayalinin ise umreye gitmek olduğunu sözlerine ekledi.

        Ramazan Alkan ise davul çalmasını desteklediği eşine çok güvendiğini söyledi.

        Köy muhtarı Arif Altaş da Ayşe Alkan'ın ramazan davulculuğunu 2007 yılından beri yaptığını, köy halkının bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?

        Benzer Haberler

        'Ölümlü kaza' soruşturmasında muhtar görevden uzaklaştırıldı
        'Ölümlü kaza' soruşturmasında muhtar görevden uzaklaştırıldı
        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın açılış seremonis...
        Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın açılış seremonis...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Burdur'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Burdur'da konuştu:
        Burdur'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Burdur'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı