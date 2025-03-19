Mahallenin "Ayşe ablası" 18 yıldır davuluyla sokaklarda

YUSUF YAMAN / HALE PAK - Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy'de yaşayan 53 yaşındaki Ayşe Alkan, çocukluk hayali olan ramazan davulculuğunu 18 yıldır sürdürüyor.

Ramazan ayında binlerce davulcu, girdikleri sınavı kazanarak ya da belediye ve muhtarlıkların doğrudan verdiği izinle sahurda sokaklara çıkarak yüzlerce yıllık geleneği devam ettiriyor.

Maniler söyleyip davul çalarak ramazana ayrı renk katan davulcuların, ay içinde belirli aralıklarla topladıkları paralar tek gelirleri oluyor.

Sahur vakti yollara düşen 3 çocuk annesi Ayşe Alkan da ramazan süresince her gece Kuzköy sokaklarında dolaşarak köylüleri sahura kaldırıyor.

Alkan, AA muhabirine, çocukluk yıllarında babasının ramazan davulcularına bahşiş vermesinden etkilenerek bu işe başladığını söyledi.

Çocukken ramazan ayı geldiğinde oruç tutmaya çok hevesli olduğunu anlatan Alkan, "Biz 7 kardeştik, ailem çobanlık yapardı. Çocukluğumuzda oruç tutmayı çok severdik. Sahurda davulcular gelince annem, babam oruç tutmak için kalkardı ve biz de kalkar oruç tutardık. Davulcu gelince babam bahşiş atardı, ben de 'Keşke erkek olsaydım, ben de davulcu olsaydım.' derdim." ifadelerini kullandı.

- "Kadınlar istediği her şeyi başarabilir"

Ramazanda davul çalmaya ilk olarak 2005'te eşinin başladığını belirten Alkan, 2 yıl sonra eşi çalışmak için şehir dışına gidince, çocukluk hayalini gerçekleştirme fırsatını yakaladığını kaydetti.

Alkan, kadınların istediği her şeyi başarabileceğini dile getirerek, "Eşim Antalya'ya çalışmaya gitti. 'Davulu kim çalacak?' diye düşündük. Oğluma, 'Bunu beraber çalalım.' dedim. Oğlum bir mahallede, ben diğer mahallede çalıyordum. Kızım da küçüktü ilk başladığımda, onu da yanıma alıyordum. O zamanlar durumumuz kötüydü, bahşiş veren çok oldu. Köy halkı beni hiçbir zaman boş çevirmedi." diye konuştu.

Eskiden köylerinin nüfusunun daha kalabalık olduğuna değinen Alkan, işini severek yaptığını, en büyük hayalinin ise umreye gitmek olduğunu sözlerine ekledi.