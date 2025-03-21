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        Burdur'da üniversite öğrencileri, şehit aileleriyle iftar yapıyor

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, her hafta bir şehit ailesinin evinde iftar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:25
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        Burdur'da üniversite öğrencileri, şehit aileleriyle iftar yapıyor
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        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, her hafta bir şehit ailesinin evinde iftar yapıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her ay farklı alanlarda sosyal sorumluluk projesi yürüten üniversite öğrencileri, ramazan ayında her hafta bir şehit ailesinin evinde misafir oluyor. Öğrenciler, hazırladıkları yemekleri, iftar saatinde şehit ailesinin sofrasında paylaşıyor.

        Geleceğin aşçıları, bu hafta Yeşilova ilçesine bağlı Bedirli Köyü'nde 1991 yılında Bingöl'de şehit olan Firdevsi Özkaya'nın annesi Şerife Özkaya'yı ziyaret ederek, birlikte iftar yaptı.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, öğrencilerin topluma fayda sağlayan bu tür etkinliklerde yer almasının manevi gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

        Üniversite olarak kendi köklerinden kopmamış başarılı nesil yetiştirmeyi öncelik haline getirdiklerini vurgulayan Dalgar, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin ihtiyacı olan ve hepimizin özlemini duyduğu ve olması gerektiğini düşündüğümüz gençlik. Bir taraftan mesleğinde çok başarılı, alanında çok iyi hatta dünya çapında kariyer yapmış gençler olacak, bir taraftan da kendi ülkesinin içinde doğup büyüdüğü, toplumun hassasiyetlerine, değerlerine, kültürüne saygılı olacak. O yüzden öğrencilerimizin bu davranışı bizleri gururlandırdı. Bütün öğrencilerimize de teşekkür ediyorum."

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        Galeri

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