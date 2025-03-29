Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:18 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        ABONE OL

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Çatak köyünde hayvancılık yapan Ercan Canyılmaz (45), yem hazırlarken karma makinesinin içine düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi Canyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler

        Benzer Haberler

        Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı
        Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı
        Burdur'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Burdur'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur Halk Kütüphanesi yenilik...
        Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur Halk Kütüphanesi yenilik...
        Okulda tacizle suçlanan memur, açığa alındı
        Okulda tacizle suçlanan memur, açığa alındı
        Bakan Kacır: İnsansız hava araçlarında Türkiye bugün dünya lideri (2)
        Bakan Kacır: İnsansız hava araçlarında Türkiye bugün dünya lideri (2)
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Burdur'da iftar programında konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Burdur'da iftar programında konuştu: