Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
Burdur'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.
Burdur'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.
Çatak köyünde hayvancılık yapan Ercan Canyılmaz (45), yem hazırlarken karma makinesinin içine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Canyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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