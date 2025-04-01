Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Muharrem A. (49) idaresindeki 34 DTR 871 plakalı otomobil ile Nebi Ç. (35) yönetimindeki 34 FJ 3219 plakalı otomobil Ağılköy mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan her iki otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Araca tekme attı hızını yine alamadı!
        Araca tekme attı hızını yine alamadı!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Burdur'da kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor
        Burdur'da kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor
        Burdur'da kaybolan kişi gölde aranıyor
        Burdur'da kaybolan kişi gölde aranıyor
        Köylülerden 'biyokütle enerji santrali' eylemi
        Köylülerden 'biyokütle enerji santrali' eylemi
        Yem karma makinesine düşüp öldü
        Yem karma makinesine düşüp öldü
        Burdur'da bayram namazı kılındı
        Burdur'da bayram namazı kılındı