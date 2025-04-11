Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği ziyarete açıldı

        Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği ziyarete açıldı
        ABONE OL

        Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı.

        Kent merkezine 108 kilometre uzaklıktaki Kibyra Antik Kenti'nde yer alan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında bulunan, "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen Medusa mozaiğinin, kış aylarında iklim şartlarından korunması amacıyla uzman restoratörler tarafından üzeri kapatıldı.

        Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi gören odeonun ortasındaki Medusa mozaiği, kış aylarının bitmesiyle 2025 sezonunda da ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

        Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üzeri açılan zemin mozaiğinin 2025 Kasım ayı sonuna kadar ziyaret edileceğini bildirdi.

        Mitolojide gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa'yı tasvir eden mozaiğin, dünyada benzerinin bulunmadığı belirtiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi

        Benzer Haberler

        Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Burdur'da Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Burdur'da Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur İl Halk Kütüphanesi'nde...
        Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur İl Halk Kütüphanesi'nde...
        Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
        Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
        Burdur'da köpeği aracın arkasında sürükleyen zanlı tutuklandı
        Burdur'da köpeği aracın arkasında sürükleyen zanlı tutuklandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Burdur'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Burdur'da konuştu: