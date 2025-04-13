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        Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:55
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        Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Karlıdağ Mevkii'nde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ve vatandaşların yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu keçi sedyeyle indirilerek sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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