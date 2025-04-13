Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Karlıdağ Mevkii'nde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu keçi sedyeyle indirilerek sahibine teslim edildi.
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