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        Burdur'da vücudunun bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu

        Burdur'da bir kişi evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 03:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 03:28
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        Burdur'da vücudunun bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu
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        Burdur'da bir kişi evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü bulundu.

        Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan Saim Nas'tan (82) haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi.

        Eve giren komşuları, Nas'ı vücudunun bir kısmı yanmış halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Nas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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