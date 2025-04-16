Burdur'da vücudunun bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Nas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da bir kişi evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü bulundu.

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