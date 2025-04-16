Burdur'da çiftçinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürüyor

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8. duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22) ve Selahattin A. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanıklar Osman K, Hakkı Ö, Mustafa T. ve Ahmet G. dinlendi.

Maktulün yakınları ve avukatları, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıklar ve avukatları ise beraat istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Davanın iddianamesinde, sanıklardan Emrah T'nin "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U'nun "öldürmeye azmettirme" ve diğer 4 sanığın ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.