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        Burdur'da çiftçinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürüyor

        Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:22
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        Burdur'da çiftçinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürüyor
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        Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8. duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22) ve Selahattin A. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada tanıklar Osman K, Hakkı Ö, Mustafa T. ve Ahmet G. dinlendi.

        Maktulün yakınları ve avukatları, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıklar ve avukatları ise beraat istedi.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Davanın iddianamesinde, sanıklardan Emrah T'nin "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U'nun "öldürmeye azmettirme" ve diğer 4 sanığın ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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