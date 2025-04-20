Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kamyonetle kaçarken iki otomobile çarpan Ali Ç. de polis ekiplerince yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burç Mahallesi'nde Şenol T. (59) ve Alaaddin S. (25) Kışla Caddesi'nde karşılaştıkları Ali Ç. (24), Şükrü A. ve Fahri S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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