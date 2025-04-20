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        Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Burdur'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:44
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        Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Burdur’da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Burç Mahallesi'nde Şenol T. (59) ve Alaaddin S. (25) Kışla Caddesi'nde karşılaştıkları Ali Ç. (24), Şükrü A. ve Fahri S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçaklanan Şenol T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavgaya karışan Alaaddin S, Şükrü A. ve Fahri S. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

        Kamyonetle kaçarken iki otomobile çarpan Ali Ç. de polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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