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        Burdur'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Burdur'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:18
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        Burdur'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Burdur'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

        Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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