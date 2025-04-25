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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Burdur'da ziyaretlerde bulundu

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Burdur'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:25
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Burdur'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Babacan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti.

        Daha sonra tarihi Ulu Cami'de cuma namazı kılan Babacan, ardından pazar esnafıyla bir araya geldi.

        Babacan, gazetecilere, İstanbul'da yaşanan depremin ülkenin çok büyük bölümünü tehdit eden bir felaket olduğunu söyleyerek, "Kaza 'geliyorum' demez ama deprem 'geliyorum' der. Er ya da geç pek çok bölgemizde farklı şiddetlerde depremler olacak. Ülkemizi bir an önce buna hazırlamamız gerekiyor. Mutlaka dönüşümü yerinde veya farklı yöntemlerle yapmak gerekiyor, yapı stokumuzun çok hızlı şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

        Çiftçilerin zirai dondan etkilendiğini, meyve sebze üretiminde büyük zarar olduğunu hatırlatan Babacan, hasar tespiti yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Çiftçilerin devlete vergi ve Ziraat Bankasına kredi ödemelerinin de 2 yıl ertelenmesi gerektiğini savunan Babacan, dondan etkilenen çiftçilerin zararının giderilmesi gerektiğini söyledi.

        Babacan, buradaki programlarının ardından Antalya'ya hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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