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        Burdur'da bir kadın tartıştığı zanlı tarafından bıçakla yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde bir zanlı, tartıştığı kadını bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:53 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:57
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        Burdur'da bir kadın tartıştığı zanlı tarafından bıçakla yaralandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde bir zanlı, tartıştığı kadını bıçakla yaraladı.

        İlçedeki bir restoranda çalışan Sinan D. (57) ve Deniz A. (25) arasında tartışma çıktı.

        Sinan D., tartışmanın büyümesiyle Deniz A'yı boğazından bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ekipler, Sinan D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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