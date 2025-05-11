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        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:00
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        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Nilgün C. (52) idaresindeki 34 FCB 054 plakalı otomobil Burdur-Yeşilova kara yolu Bahçelievler Mahallesi'nde Kıvanç Kadir Y. (22) yönetimindeki 48 ASR 477 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan Kıvanç Kadir Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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