Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Kavak Köyü'nde Musa Uysal'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.