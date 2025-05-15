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        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:33
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        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kavak Köyü'nde Musa Uysal'a ait evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.

        Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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