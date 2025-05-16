Burdur'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Burdur Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, kortej yürüyüşü yapıldı ve konser verildi.

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