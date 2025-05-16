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        Burdur'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

        Burdur'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 00:02 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:02
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        Burdur'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
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        Burdur'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

        Burdur Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, kortej yürüyüşü yapıldı ve konser verildi.

        Köprübaşı mevkisinde başlayan kortej yürüyüşü, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan gençlik konserinde şarkılar söylendi.

        Konserin ardından DJ Evren Kaya sahne aldı. Gençler müzik eşliğinde eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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