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        Burdur'da liseli kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen liseli 2 kız öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:22
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        Burdur'da liseli kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen liseli 2 kız öğrenci yaralandı.

        Yeni Mahalle Yaşam Parkı'nda lise öğrencisi kızlar A.S. (18) ve İ.K. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.V.D. (18) ve A.C.C. (16) arbedeyi ayırmak için araya girdi. Bu sırada B.V.D. ve A.C.C. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.V.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın şüphelisi A.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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