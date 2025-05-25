Burdur'da liseli kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen liseli 2 kız öğrenci yaralandı.

Yeni Mahalle Yaşam Parkı'nda lise öğrencisi kızlar A.S. (18) ve İ.K. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.V.D. (18) ve A.C.C. (16) arbedeyi ayırmak için araya girdi. Bu sırada B.V.D. ve A.C.C. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.V.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi A.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.