Burdur'da baba ile oğlunu öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Burdur'un Gölhisar ilçesinde baba ile oğlunun öldürülmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanması sürüyor.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde baba ile oğlunun öldürülmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanması sürüyor.
Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, Sanık Metin K., maktul Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin, kızları Duygu Tin ve maktul Muharrem Tin eşi Ülker Konar Tin ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada iddia makamı verdiği mütalaada sanık Metin K.'nin, 2 kez tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.
Ayten Tin, Duygu Tin ve Ülker Konar Tin'in avukatı ise tanıkların dinlenmesi talebinde bulundu.
Sanık Metin K. duruşmadaki savunmasında bu aşamada diyeceği bir şeyin olmadığını söyledi.
Sanık avukatı mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Metin K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
- Olay
Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda, 3 Eylül 2024'te alacak verecek meselesi yüzünden Metin K. (42), iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'e (32) pompalı tüfekle ateş etmiş, Ramazan Tin olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan Metin K, Tefenni ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Sanık Metin K. hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle dava açılmıştı.
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