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        Burdur'da otomobilin dorseye çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin park halindeki dorseye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:54
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        Burdur'da otomobilin dorseye çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin park halindeki dorseye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hüseyin A. (18) idaresindeki 15 AAY 585 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 ABN 161 plakalı dorseye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Hüseyin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki Süleyman A. (42) ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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