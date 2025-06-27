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        Burdur'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:00
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        Burdur'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yeşilova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, ilçede 2 otomobil ile 1 motosikletin çalındığı ve 5 araca zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmada şüphelinin M.T. olduğu tespit edildi.

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak gözaltına alına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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