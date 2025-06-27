Burdur'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Yapılan çalışmada şüphelinin M.T. olduğu tespit edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yeşilova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, ilçede 2 otomobil ile 1 motosikletin çalındığı ve 5 araca zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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