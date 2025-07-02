Burdur'da motosikletten başlayıp işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletten başlayıp bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletten başlayıp bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.
Oğuzhan Sanayi Sitesi'nde bir motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede atık malzeme ayırma ve depolama amacıyla kullanılan işletmeye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, işletmede hasar oluştu.
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