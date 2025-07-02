Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da motosikletten başlayıp işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletten başlayıp bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da motosikletten başlayıp işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletten başlayıp bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Oğuzhan Sanayi Sitesi'nde bir motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede atık malzeme ayırma ve depolama amacıyla kullanılan işletmeye sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, işletmede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        Burdur Valisi Bilgihan, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı
        Burdur Valisi Bilgihan, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı
        Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri etkinlikleri sona erdi
        Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri etkinlikleri sona erdi
        Sagalassos Antik Kenti'nde ilk gece gösterisi "Anadolu Ateşi" ile yapıldı
        Sagalassos Antik Kenti'nde ilk gece gösterisi "Anadolu Ateşi" ile yapıldı
        Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri'nde "mor bahçelerde" hasat başladı
        Burdur'da Lavanta Hasat ve Sanat Günleri'nde "mor bahçelerde" hasat başladı
        Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Sultan, yoğun bakımda tedaviye alı...
        Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Sultan, yoğun bakımda tedaviye alı...
        Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü