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        Burdur'da çıkan yangının 112'ye bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuk ödüllendirildi

        Burdur'da çıkan yangını fark edip babaannesini uyandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuğa tablet ve eğitim seti hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:32
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        Burdur'da çıkan yangının 112'ye bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuk ödüllendirildi
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        Burdur'da çıkan yangını fark edip babaannesini uyandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuğa tablet ve eğitim seti hediye edildi.

        İğdeli Köyü'nde 22 Haziran'da bahçede söndürülmeden bırakılan ateş nedeniyle çıkan yangında 2 ev ile 1 metruk bina zarar görürken, dumanları görüp babaannesini uyandırarak durumun yetkililere bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki Aslı Gül, zamanında yapılan ihbar sayesinde itfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı.

        Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, konuk ettiği Aslı Gül'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in gönderdiği tablet ve eğitim setini hediye etti.

        - "Aslı sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi"

        Ballak, burada yaptığı açıklamada, Aslı sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini söyledi.

        Yangının çok büyük olduğunu belirten Ballak, "Yangından 3 ev etkilendi. Ancak evlerin birbirine bitişik nizamda olması sebebiyle geç fark edilseydi zarar çok daha büyük olabilirdi." dedi.

        Aslı Gül ise aldığı hediyeden mutlu olduğunu anlatarak, yangını görünce babaannesini uyandırdığını, onların da itfaiyeyi aradığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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