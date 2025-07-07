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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Burdur'da konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çocukları bağımlılıktan korumanın ve bağımlılığa bulaşmış çocukları kurtarmanın herkesin üzerine düşen bir vazife olduğunu belirterek Yeşilayın 105 yıldır Türkiye'de dünyaya örnek olacak şekilde bu konuda öncülük ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:07 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:17
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Burdur'da konuştu:
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çocukları bağımlılıktan korumanın ve bağımlılığa bulaşmış çocukları kurtarmanın herkesin üzerine düşen bir vazife olduğunu belirterek Yeşilayın 105 yıldır Türkiye'de dünyaya örnek olacak şekilde bu konuda öncülük ettiğini söyledi.

        Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Yeşilay Şubesini ziyaret eden Dinç, burada yaptığı konuşmada, Yeşilayın özellikle gençleri ve çocukları bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla tüm imkanları seferber ettiğini ifade etti.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezleri aracılığıyla bağımlılıkla mücadele eden kişilere ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi ile sosyal destek hizmeti sunduklarını vurgulayan Dinç, "Hakikaten şunu çok net ifade etmek istiyorum; böyle harikulade bir imkan var. Psikoterapi hizmetleri genelde çok pahalı hizmetlerdir. Tamamen ücretsiz veriyoruz. Türkiye'nin her yerinde standart yapılandırılmış aynı kalitede giden çok güzel bir hizmetimiz var ve gizlilik esası dolayısıyla gelen insan kaydıma mı geçecek, e-devlette karşıma mı çıkacak diye korkmasına gerek duymadan, hiçbir endişe yaşamadan, gönül rahatlığıyla gelip oradan hizmet alabilir." dedi.

        Burdur'un küçük bir şehir olmasına rağmen bağımlılıkla alakalı risk faktörlerinin olduğunu belirten Dinç, "Özellikle tütün, alkol bağımlılığı ve bazı madde bağımlılıkları anlamında biraz daha sıkıntılar söz konusu. Dolayısıyla bu sıkıntılardan insanımızı kurtarmak için hep beraber çalışma yapacağız. Şimdiye kadar en çok tütün bağımlılığı ile alakalı bize danışanlarımız gelmiş. Bundan kurtulmak istemişler. Sonrasında alkol bağımlılığıyla, madde bağımlılığıyla alakalı destek almak isteyen insanlar olmuş Burdur'umuzda. Tabii kumar bağımlılığı yükseliyor. Bütün Türkiye'de yükseliyor. Burdur'da da yükseliyor. Dolayısıyla kumar bağımlılığıyla da alakalı bir sıkıntımız var ama netice olarak şunu açık net ifade edebilirim ki; Burdur'da bu şekilde kaliteli, ücretsiz ve gizlilik esası hizmet veren bir yerimiz var. Bu hizmetten etrafımızdaki insanların faydalanmasını sağlayalım." diye konuştu.

        Burdur'daki Yeşilay Şubesi'nin bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Dinç, vatandaşların, gönüllü olarak veya çeşitli faaliyetlere katılarak bu mücadeleye destek olabileceğini ifade ederek, toplumun desteğiyle bağımlılık sorununu tamamen ortadan kaldırabileceklerine inandıklarını söyledi ve Yeşilay'ın Burdur'da bağımlılığın her türüne karşı etkin bir şekilde mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

        - "İnsana en çok yakışan bağımsızlıktır"

        Dinç, Burdur'la alakalı heyecanları olduğunu ve kısa zamanda bağımlılıkla alakalı çok büyük çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

        Yönetimin saha çalışmalarının ilerlediğini ve bunlarla sınırlı kalmayacağını kaydeden Dinç, şöyle konuştu:

        "Bu çalışmaları katlayarak, arttırarak her yerde inşallah insanımızın karşısına çıkacağız. Bağımsızlık kültürünü oturtacağız. Çünkü insana en çok yakışan bağımsızlıktır. Bağımlılık değildir. Bağımlılık bir insanın başına gelmiş en kötü şeydir. O yüzden bağımsızlık her sokağımızda, her mahallemizde hükümferma olana kadar çalışmalara bütün gücümüzle devam edeceğiz."

        Burdur Yeşilay Spor Kulübü öğrencileriyle sohbet eden Dinç, onlara spor hayatlarında başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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