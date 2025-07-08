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        Burdur'da ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:49
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        Burdur'da ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu.

        Bayındır köyünde Deniz Demirtaş'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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