Burdur'da ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu
Burdur'un Yeşilova ilçesinde ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu.
Bayındır köyünde Deniz Demirtaş'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu.
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