Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak

        HALE PAK - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün ardından incelenmeye başlanacak Göller Bölgesi'ndeki diğer kayaçlar, Mars'taki benzer kayaçların kökeni ve oluşum süreçleri ile bilişimsel evrimini ortaya koymada rehberlik edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HALE PAK - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün ardından incelenmeye başlanacak Göller Bölgesi'ndeki diğer kayaçlar, Mars'taki benzer kayaçların kökeni ve oluşum süreçleri ile bilişimsel evrimini ortaya koymada rehberlik edecek.

        Salda Gölü'ndeki magnezyum karbonatların, Mars'ta eski bir göl yatağı olan Jezero Krateri'ndekilere benzerlik göstermesi sonrası ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile bilim dünyasının ilgisi Salda Gölü'ne çevrildi.

        NASA'nın gönderdiği "Perseverance" aracı Mars'taki görevini sürdürürken, İstanbul Teknik Üniversitesinden bilim insanları Salda Gölü ve Göller Bölgesi'ndeki kayaçları inceleyerek Mars çalışmalarına katkı sağlıyor.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Laboratuvarı ile Universty College of London'daki Mullard Space Science Laboratory (MSSL) arasında yapılan ortak bilimsel çalışma kapsamında Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar incelenecek.

        Proje kapsamında Rosalind Franklin Mars gezgini üzerinde bulunan PanCam ve Enfys cihazları ile MSSL laboratuvarında bu cihazlara ait emülatörler kullanılarak kayaçlar analiz edilecek.

        Uzaktan algılama yöntemiyle bu kayaçların içerdiği jeokimyasal veriler ve jeolojik veriler ortaya konulacak. Elde edilen veriler yardımıyla Mars'taki magnezyum karbonatların nasıl oluştuğu hakkında bilgi edinilecek.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, AA muhabirine, Salda Gölü'ndeki kayaçların yanı sıra Göller Bölgesi'ndeki diğer kayaçlardan da farklı örnekler alacaklarını söyledi.

        Mars'ta magnezyum karbonatların çok yaygın bulunduğunu vurgulayan Balcı, "Göller Bölgesi'nde de yaygın olarak bulunan magnezyum karbonatlar çok farklı şekillerde oluşmuş olabilir. Bu farklı şekilde oluşumların her biri kayaçların üzerinde farklı izler bırakır. Biz bu izlere bakarak Mars'ta magnezyum karbonatların kökeni hakkında yeni veriler üreteceğiz." dedi.

        Balcı, Universty College of London'daki Mars Laboratuvarı'nda da benzer çalışmalar olduğunu ve ortak çalışmaya karar verdiklerini kaydetti.

        Çalışma kapsamında Göller Bölgesi'ndeki farklı kayaçlardan örneklemeler alacaklarını anlatan Balcı, "Halihazırda Rosalind Franklin sondası üzerinde yapılan spektral analizler (ışık yoluyla) var, aynı analizleri buradaki kayaçlara da uygulayacağız. Yani uzaktan algılama yöntemiyle bu kayaçların içerdiği jeokimyasal veriler ve jeolojik verileri ortaya koyacağız. Elde ettiğimiz verilerle Mars'taki kayaçları karşılaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

        - ⁠"Salda bizim için bu tür çalışmalara açılan bilimsel kapı oldu"

        Balcı, Mars'taki kayaçların dünyaya gelmeden içeriğindeki detayları anlamanın imkansıza yakın olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Mars'taki karbonatlar bize diyor ki 'Burada bir zamanlar çok derin su etkileri, ırmaklar, büyük su sirkülasyonu vardı. Ben bunun neticesinde oluştum' ama bu oluşum neticesini detaylandırmak, su kütlesini, suyun döngüsünü anlayabilmek için daha detaylı verilere ihtiyacımız var. Bu nedenle Salda ve çevresindeki benzer kayaçlardan yola çıkarak oluşan bu karbonatlarda bütün bu veriler saklı. Mars'ta uygulanan ölçüm teknikleriyle buradaki ölçüm tekniklerini birleştireceğiz, uzaktan algılama yöntemlerini de kullanacağız ve benzer olan kayaçları eşleştirmiş olacağız."

        Çalışma kapsamında en iyi örneğin Salda Gölü olduğunu belirten Balcı, buranın kendileri için bu tür çalışmalara açılan bilimsel kapı olduğunu dile getirdi.

        Balcı, Göller Bölgesi'nde düşündüklerinden çok daha fazla jeolojik, mineralojik benzerliklerin olduğunu keşfettiklerini söyledi.

        Yapılacak çalışmanın yer küre dışındaki yaşam arayışı için bir iz oluşturacağı gibi aynı zamanda gençler için de bilimsel merakı uyandıracağını belirten Balcı, kurulma önerisinde bulunduğu ve yakında açılacak olan Salda Bilim Merkezi'ne de bu konuda önemli görevler düşeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu

        Benzer Haberler

        Burdur'da ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu
        Burdur'da ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Burdur'da konuştu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Burdur'da konuştu:
        Burdur'da Kozağaç Cura, Domates ve Yayla Şenlikleri düzenlendi
        Burdur'da Kozağaç Cura, Domates ve Yayla Şenlikleri düzenlendi
        Burdur'da traktörde çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüld...
        Burdur'da traktörde çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüld...
        Burdur'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Burdur'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Burdur'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Burdur'da konuştu: