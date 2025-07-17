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        Burdur'da kedinin omuriliğinden havalı tüfek saçması çıkarıldı

        Burdur'da kedinin omuriliğindeki havalı tüfek saçması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yapılan ameliyatla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:08
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        Burdur'da kedinin omuriliğinden havalı tüfek saçması çıkarıldı
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        Burdur'da kedinin omuriliğindeki havalı tüfek saçması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yapılan ameliyatla çıkarıldı.

        Merkeze bağlı Yarıköy Köyü'nde yaralı bulunan kedi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi.

        Burada çekilen röntgende omuriliğinde havalı tüfek saçması olduğu tespit edilen kedi ameliyata alındı.

        Omuriliğindeki saçma çıkarılan hayvanın tedavisinin süreceği öğrenildi.

        Öte yandan, kediye havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen Ö.C. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüphelinin tüfeğini el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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